Samsung Galaxy Tab 10.1 : Fiche Technique Complète

Samsung Galaxy Tab 10.1 : Samsung tente de corriger le tir

Disponible à l’été 2011, la Galaxy Tab 10.1 sera proposée à partir de 499$ pour le modèle 16Go, et 599$ pour le modèle 32Go.

Voici la Galaxy Tab 10.1, tablette tactile fonctionnant sous Android 3.0 Honeycomb (et donc parfaitement adaptée pour les tablettes tactiles). On retrouve sur cette tablette de nombreuses améliorations, Samsung a su tirer à profit sa première expérience avec sa Galaxy Pad 7 pouces lancée, il est vrai, un peu rapidement. Bref l’amélioration de taille est l’autonomie sur cette tablette, passant à 6860mAh, garantissant une bien meilleure autonomie que celle rencontrée sur la version 7 pouces (environ 10 heures en vidéo). Autrement du classique, un connecteur SD allant jusqu’à 32Go, et un processeur Nvidia Tegra 2 assure la fluidité de cette tablette Samsung. Cependant, dans les gros points négatifs de la Galaxy Tab 10.1 (ou Galaxy Tab 2) on notera l’absence notable de sortie HDMI, et surtout de connecteur USB. Donc si on résume cette tablette multimédia, outre le fait qu’elle tourne sous Android 3 et qu’elle intègre en natif la technologie Flash, à comparer avec un iPad d’Apple, elle fait clairement jeu égale et n’apporte rien en plus, si un prix légèrement moins élevé de 50$ environ, et une caméra au dos de 3mpx …

Photos Samsung Galaxy Tab 10.1

Fiche Technique Galaxy Tab 10.1

Vidéo Galaxy Tab 10.1

