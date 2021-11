Comment bien choisir sa tablette tactile ?

Guide d’achat tablettes 2012 : Les clés pour bien choisir sa tablette tactile

Avant d’acheter une tablette tactile, tout un tas d’aspects sont à prendre en compte. Que vous soyez intéressé par les jeux vidéos, le surf sur internet, la lecture de contenu numérique ou encore lire sur une tablette plusieurs infos sont nécessaires.

Voici donc un rapide tour d’horizon des différents critères à prendre en compte lors de votre achat d’une tablette tactile. Ce petit guide vous proposera de déterminer les différents points et aspects les plus importants quant à votre décision d’achat pour une tablette, car en fonction de vos besoins et de votre profil vous n’aurez probablement pas le même type de tablette.

1 – Quel système choisir ?

2 – Quelle taille d’écran choisir ?

3 – Décrypter les caractéristiques techniques d’une tablette

4 – Résolution d’écran que choisir ?

1 – Quel système choisir ?

La question fondamentale avant de choisir votre tablette est le système d’exploitation que vous allez sélectionner. Actuellement 3 voir 4 systèmes (appelé également OS) se distinguent :

iOS, le système propre aux produits Apple iPad

Android, le système développé par Google

Windows 8, le célèbre système récemment lancé par Microsoft

D’autres sytèmes existent tel que RIM ou encore WebOS mais leur présence étant peu adoptée, il ne nous semble pas nécessaire de se focaliser sur ces derniers.

Donc quel OS choisir ?

Si vous êtes déjà équipé d’un smartphone iPhone, il nous semble judicieux de porter votre choix vers iOS et donc l’iPad d’Apple. En effet si vous êtes déjà habitué à Apple, que vous connaissez déjà bien les manipulations, et que vous ne comptez pas changer de téléphone de sitôt, il nous semble judicieux de rester avec cette marque. Apple a l’avantage d’être un système sans bug, rapide et efficace pour les néophytes, avec un catalogue d’applications très intéressant.

Si vous êtes déjà équipé d’un smartphone Android, même raisonnement que pour Apple, privilégiez d’abord le système que vous utilisez tous les jours avec votre téléphone portable, vous ne serez pas perdu. De plus, Android a cet avantage d’être plus ouvert que iOS d’Apple, et donc de permettre de nombreuses fonctionnalités qu’Apple ne propose pas ou complique. Android est plus facile à personnaliser qu’iOS, vous avez des widgets (petites applications animées que vous pouvez afficher directement sur les pages de votre bureau Android) ou encore une facilité accrue pour charger des films et musiques sur votre tablette en provenance de votre PC Portable.

Si vous souhaitez une tablette pour remplacer votre PC portable Windows trop ancien, dans ce cas l’option Windows 8 peut s’avérer intéressante. Cependant attention au nouvel OS de Microsoft qui est un peu particulier. Il existe donc 2 versions de Windows 8 : Windows RT et Windows 8 Pro.

Ces deux versions n’offrent pas les mêmes fonctionnalités. Windows RT est une version ultra simplifiée qui ne vous permet pas d’installer des logiciels comme sur votre bon vieux PC portable, vous ne pouvez installer que des applications en provenance du Windows Store.

Si vous souhaitez retrouver votre univers Windows et donc pouvoir installer des logiciels tel que Photoshop ou autre, privilégiez les tablettes tournant sous Windows 8 Pro. Donc pour vous résumer le choix de votre OS :

Vous disposez d’un produit Apple, on vous conseille de rester sur Apple

Vous disposez d’un produit Android, on vous conseille de rester sur Android

Vous souhaitez remplacer votre vieux PC Portable Windows, on vous conseille Windows 8 Pro (et non Windows RT)

Vous souhaitez avoir une tablette utilisant les applications Windows, choisissez Windows RT.

2 – Quelle taille d’écran choisir ?

La seconde question à se poser lors de l’achat d’une tablette est la taille de son écran. Question fondamentale car en fonction de votre utilisation, tous les écrans ne seront pas intéressants. Pour l’heure, 3 grands segments d’écrans se distinguent :

Le format 7 pouces (7 pouces = 17.78 cm)

Le format 9.4 pouces (9.4 pouces =23.87 cm)

Le format 10.1 pouces (10.1 pouces = 25.65 cm)

Le format 7 pouces

C’est pour nous le format idéal si vous souhaitez utiliser votre tablette pour lire des eBooks (ou livres numériques) et si vous souhaitez utiliser votre tablette régulièrement hors de chez vous. L’intérêt est que ce format rappelle un bon vieux livre, et notamment que cela est moins lourd à tenir à bout de bras lors de la lecture prolongée (le poids étant compris entre 300 et 400 grammes). De plus, un petit format sera plus facile à transporter et à glisser dans un sac.

Le format 9.4 pouces

Un format à cheval entre les deux principaux formats de tablette, il est important car 9.4 pouces est la taille de l’iPad d’Apple qui reste pour l’heure la tablette la plus vendue à travers le monde. Un format agréable et qui offre les mêmes avantages et inconvénients que le format 10.1 pouces.

Le format 10 pouces

C’est un format très apprécié des fabricants de tablettes, on ne compte plus le nombre de tablettes ayant ce format. Nous privilégions ce type de format si vous ne vous « baladez » pas trop avec votre tablette et que son utilisation se fera chez vous, tranquillement posé dans votre canapé. Avec ce genre de format nous vous recommandons vivement d’ajouter un support ou une housse permettant de poser la tablette à la verticale pour plus de confort.

Ce genre de format est parfait si vous souhaitez regarder des films ou des séries sur votre tablette tactile, l’écran étant plus grand et la qualité audio généralement supérieure aux tablettes 7 pouces.

3 – Décrypter les caractéristiques techniques d’une tablette Nous recevons régulièrement des questions concernant les caractéristiques techniques que nous fournissons lors de nos différents tests. Ces éléments vont vous permettre de déterminer la qualité et les performances de votre tablette. Via ce petit récapitulatif, nous allons tenter de vous éclairer pour décrypter ces différents données fournies. Processeur Plus votre processeur va être puissant, mieux ce sera pour votre tablette. 2 familles se distinguent, les processeurs ayant 2 coeurs, et ceux ayant 4 coeurs. Evidemment un processeur 4 coeurs sera plus intéressant mais depuis quelques mois de nouveaux processeurs ont vu le jour, ayant 2 coeurs mais rivalisant avec les processeurs 4 coeurs. Les plus célèbres sont les Nvidia Tegra 2 (2 coeurs) et Tegra 3 (4 coeurs et un cinquième dit « compagnon »), ou encore le processeur A6 et A6x de l’iPad disposant de 2 coeurs et fabriqué par Samsung (oui oui vous avez bien lu !). On indique également la cadence du processeur, généralement compris entre 512 Mhz et 2 Ghz, même chose plus votre cadence sera rapide, plus votre tablette sera efficace. RAM (ou mémoire vive) Comme sur un PC portable, les tablettes tactiles disposent de RAM, ou mémoire vive. Cette mémoire vive est celle allouée pour lancer les applications, et augmenter la rapidité d’exécution des tâches. Plus vous aurez de mémoire vive et plus votre tablette et et vos applications tourneront rapidement Pour l »heure on trouve une large majorité de tablettes offrant 1 Go de mémoire vive, cependant les modèles plus récents offrent 2 Go de Ram. Pour avoir testé les deux, on peut vous garantir qu’entre une tablette 1 Go et une autre avec 2 Go, la différence se fait sentir. Privilégiez donc un maximum de Ram sur votre tablette tactile. Le stockage Une donnée assez importante également c’est l’espace de stockage dont vous disposez. Généralement cela va de 4, 8, 16, 32 ou 64 Go, mais évidemment plus vous augmentez votre capacité de stockage, plus chère sera le prix final de votre tablette. Nous vous déconseillons les tablettes offrant 4 ou 8 Go de stockage, cela est trop rapidement atteint et vous serez tout le temps en train de connecter votre tablette à votre PC pour dégager de l’espace disque. Les formats appréciables sont 16 ou 32 Go, cela vous offre un certain confort et vous pourrez mettre pas mal de films et musiques sur votre tablette. Le format 64 Go est également très séduisant mais la différence de prix est souvent trop importante (environ 100 Euros de différence). La connectique Lorsque l’on parle de connectique, on parle des câbles propriétaires pour charger sa tablette, des câbles tel que le HDMi (permettant de transférer l’image de votre tablette sur une TV) du slot micro SD, permettant ainsi d’accroître la capacité de stockage de votre tablette ou encore de l’USB ou micro USB. Toutes les tablettes ne disposent pas d’une connectique adéquate, c’est notamment le cas de la plus célèbre des tablettes l’iPad qui cumule un certain nombre de points négatifs (port de charge propriétaire, absence totale de connectique sauf en achetant des accessoires généralement onéreux). Si un port HDMI ou mini HDMI n’est pas réellement nécessaire, la présence d’un slot micro SD nous paraît par contre très importante, ne serait ce que pour vous simplifier la vie et regarder des vidéos ou charger des photos et musiques sur votre tablette tactile. Un autre point qui facilite la vie est la présence d’un port micro USB sur les tablettes. Cette norme devait logiquement être adoptée en 2012 via une directive Européenne afin d’éviter aux consommateurs la galère que nous avions tous connus avec nos smartphones et la traditionnelle question : » Quelqu’un a un chargeur Nokia ou Apple à me dépanner ? ». Malheureusement les constructeurs ne jouent pas tous le jeu sur tablette. Privilégiez donc ce type de connectique micro USB qui tend à se généraliser. Quant à l’USB, il est assez rare d’en avoir un sur tablette tactile, peu de fabricants le proposent, cependant de nombreux accessoires proposent des adaptateurs pour bancher des clés USB. Notre avis pour une tablette parfaite au niveau connectique : Micro USB pour charger

Micro SD pour accroître votre stockage

Micro HDMi pour afficher l’écran de votre tablette sur votre téléviseur (pas indispensable mais conseillé) Réseaux Parmi les points importants lors de l’achat de votre tablette tactile, les réseaux. Logiquement on trouve au minimum le WiFi sur tous les modèles. La plupart des tablettes disposent également d’une connexion Bluetooth, plutôt pratique si vous souhaitez ajouter un clavier, des enceintes ou encore transférer des données entre vos différentes machines bénéficiant de ce module. Depuis quelques temps, nous voyons également apparaître les puces NFC (Near Field Communication) une nouvelle technologie permettant le transfert de données entre deux appareils disposant de cette puce. L’avantage de cette technologie face au bluetooth est sa rapidité des transferts, largement supérieure au bluetooth, mais qui ne doit pas dépasser 10 cm de distance entre deux produits, quand le bluetooth permet jusqu’à 10 mètres. Pour finir parlons de la connexion 3G+, vaste question qui pose débat. De notre point de vue une connexion 3G+ n’est pas indispensable, en particulier lorsqu’on se rend compte du coût de cette puce (environ 100 Euros). Sachez que si vous possédez un smartphone, la grande majorité vous permettent de partager la connexion 3G+ disponible via le « partage de connexion ». Cela est possible pour les smartphones Android et Apple. Bien évidemment l’utilisation de ce type de partage avec votre tablette sera décomptée de votre forfait téléphone. La 4G n’étant pas encore disponible pour le moment en France (sauf dans quelques villes expérimentales) on pourra revenir sur ce sujet dans le futur. Donc la configuration idéale : WiFi B/G ou N

Bluetooth (qu’importe la version)

Puce NFC (en option) 4 – La résolution de votre écran Un des aspects de plus en plus décisif est la résolution de votre écran. La résolution d’écran correspond au nombre de pixels affichés horizontalement et verticalement sur l’écran de votre tablette. La taille de l’écran et sa résolution utilisée impactent la taille d’affichage du texte et des contenus visibles. Pour faire simple, plus votre résolution sera importante, plus votre image sera détaillée, moins vous verrez les pixels. Actuellement on retrouve tout un tas de résolution sur tablette tactile, en voici les principales : 1024×600

1024×768

1280×800

1366×768

1440×900

1600×900

1680×900

1920×1080

1920×1200

2560×1600 Pour être honnête une résolution de 1024×768 ou encore 1280×800 font parfaitement l’affaire (même si les puristes du Full HD vont hurler) la différence se voit mais n’est pas contraignante. Actuellement une bataille des hautes résolutions est en cours sur tablette, Apple ayant lancé les hostilités avec son écran Retina (2048×1536), Google a logiquement répondu avec une résolution de 2560×1600 avec sa Nexus 10. Maintenant que vous avez les principales informations concernant les aspects à prendre en compte lors de l’achat d’une tablette tactile, vous pouvez vous rendre sur nos deux dossiers : Guide d’achat des tablettes 7 pouces

Guide d’achat des tablettes 10 pouces

Achat d’une tablette tactile pratique et performante

L’achat d’une tablette tactile ne se fait pas à la légère. Il est important de tenir compte de plusieurs paramètres avant de procéder à l’achat. Ces paramètres ne se limitent pas à l’esthétique de l’appareil et au prix. Ils relèvent également d’autres critères comme le système d’exploitation, la taille et la résolution de l’écran, la qualité du réseau et de la connexion, la qualité du processeur, la RAM et l’espace de stockage, la connectique…

Rendez-vous sur un magasin en ligne spécialisé dans la vente de tablettes tactiles pour particuliers et professionnels. Il y a de nombreuses tablettes à voir sur ce site. Pour affiner vos recherches, vous pouvez filtrer les résultats selon la marque, la gamme, la taille de l’écran, le processeur, le prix, etc.

Il est important de bien lire la description et les spécificités techniques de chaque modèle de tablette tactile qui retient votre attention. Cela vous donne une idée assez précise sur les performances réelles de l’appareil.

Pour la robustesse et la durabilité, optez pour une tablette tactile de grande marque. Vous avez ainsi droit à une garantie minimum de 2 ans.

Par ailleurs, le choix d’une tablette tactile est fonction de l’usage que vous désirez en faire. Si vous aimez regarder des vidéos et des films sur internet, privilégiez une tablette tactile de 10 pouces avec un excellent réseau et un stockage de 32 Go au minimum. Si vous aimez naviguer sur la toile ou lire des livres numériques, une tablette au format de 9,4 pouces, avec un excellent réseau et une bonne résolution d’écran, relève d’un excellent choix.