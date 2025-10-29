J’ai testé l’iPad Pro M5 : cette tablette remplace-t-elle vraiment un MacBook ?

Le nouvel iPad Pro M5 confirme l’ambition d’Apple de transformer sa tablette en véritable ordinateur portable.

Puce M5 offrant +15% de performances CPU et +30% de puissance graphique par rapport au M4

offrant +15% de performances CPU et +30% de puissance graphique par rapport au M4 Écran Tandem OLED atteignant 1582 cd/m² de luminosité avec un delta E de 1,71 pour une fidélité colorimétrique exceptionnelle

atteignant 1582 cd/m² de luminosité avec un delta E de 1,71 pour une fidélité colorimétrique exceptionnelle Autonomie record de 23h21 grâce à la batterie 10 290 mAh et l’efficacité énergétique du processeur

de 23h21 grâce à la batterie 10 290 mAh et l’efficacité énergétique du processeur iPadOS 26 avec fenêtrage avancé et interface Liquid Glass rapprochant l’expérience de macOS

Depuis le lancement du premier iPad en France en 2010, j’ai pu observer l’évolution constante de ces ardoises tactiles vers des territoires toujours plus ambitieux. Cette nouvelle génération d’iPad Pro équipée de la puce M5 illustre parfaitement cette tendance, brouillant davantage les frontières entre tablette et ordinateur portable.

Un design premium inchangé mais efficace

Apple maintient sa philosophie esthétique avec un châssis unibody en aluminium recyclé qui conserve toute son élégance. Les dimensions de 281,6 x 215,5 x 5,1 mm pour 582 g témoignent d’une finesse remarquable, particulièrement appréciable lors des longues sessions de travail créatif.

L’écran occupe désormais plus de 86 % de la façade, optimisant l’espace d’affichage sans compromettre la prise en main. La caméra selfie centrée sur la longueur adopte définitivement l’orientation MacBook, facilitant les visioconférences professionnelles. Cette approche confirme la volonté d’Apple de repositionner stratégiquement cette tablette sur le marché des outils de productivité.

Côté connectivité, le constructeur reste fidèle à ses choix : un port USB-C unique, absence de prise jack 3,5 mm, mais intégration du wifi 7 et Bluetooth 6.0. Le Smart Connector à l’arrière permet l’ajout du Magic Keyboard, vendu séparément comme toujours chez Apple.

Performances M5 : quand la tablette rivalise avec l’ordinateur

Le véritable bond en avant réside dans l’intégration de la puce M5, identique à celle des MacBook Pro récents. Apple annonce des gains substantiels : +15 % pour le CPU et +30 % pour les performances graphiques comparé au M4. Dans mes tests quotidiens, cette puissance se traduit par une fluidité exemplaire, même lors de tâches gourmandes.

Configuration RAM Prix (11″) Prix (13″) 256 Go 12 Go 1119 € 1469 € 512 Go 12 Go 1349 € 1699 € 1/2 To 16 Go Sur demande Sur demande

L’intelligence artificielle représente l’axe d’évolution majeur avec un Neural Engine 16 cœurs optimisé. Chaque cœur intègre un accélérateur neuronal dédié, promettant des calculs locaux ultra-réactifs. Bien que les fonctionnalités révolutionnaires tardent encore à se concrétiser, cette architecture pose les bases d’une expérience utilisateur transformée.

Écran Tandem OLED : luminosité record et fidélité exemplaire

L’écran Ultra Retina XDR demeure un atout majeur avec sa technologie Tandem OLED superposant deux couches de diodes. Cette approche permet d’atteindre une luminosité pic de 1582 cd/m², record absolu de ma sélection comparative actuelle. En extérieur, la lisibilité reste optimale même sous forte luminosité.

La calibration colorimétrique impressionne avec un delta E de 1,71, garantissant une fidélité quasi parfaite invisible à l’œil nu. La température de 6411 K s’approche idéalement de la norme vidéo professionnelle de 6500 K. Les créateurs apprécieront particulièrement la compatibilité étendue avec les écrans externes jusqu’à 120 Hz, avantage notable face au MacBook Air limité à 60 Hz.

Autonomie exceptionnelle et limites persistantes

L’endurance de 23 h 21 min mesurée lors de mes tests protocole viSer place cette tablette au sommet de sa catégorie. La batterie de 10 290 mAh, associée à l’efficacité énergétique du M5, garantit une journée complète d’utilisation intensive sans compromis.

Néanmoins, certains aspects demeurent perfectibles :

Temps de charge excessive : plus de 2 heures avec un adaptateur 30 W

Performances photo en retrait par rapport au modèle M4

Certification IP42 limitée face aux éléments

Prix premium justifié uniquement par l’écosystème Apple

Avec iPadOS 26, Apple franchit un cap décisif vers l’unification Mac-iPad. Le nouveau système de fenêtrage et l’interface Liquid Glass transforment l’expérience utilisateur, même si certaines limitations subsistent face à macOS. Cette tablette incarne parfaitement la vision d’Apple d’un futur où mobilité rime avec puissance, tout en restant un produit de luxe assumé.