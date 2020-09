Paras opas reseptilääkkeiden turvalliseen ostamiseen verkossa – ikääntyminen

Trumpin hallinnon viimeinen kuukausi julkisti oman ponnistelunsa taivaan korkeiden kustannusten maksamiseksi, jotka amerikkalaiset käyttävät moniin tärkeisiin lääkkeisiin, suunnitelman, joka hyväksyisi valittujen reseptilääkkeiden tuonnin maista, joissa he tarjoavat paljon vähemmän. Mutta suunnitelma käsittelee tuontia vain vähittäismyynnissä; se on itse asiassa äänetöntä koskien ostoksia useiden amerikkalaisten kautta, jotka todella ostavat lääkkeitään Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Joissakin tilanteissa he suorittavat sen epätoivosta. Se on ainoa tekniikka, jonka he voivat maksaa lääkkeistä, joita he tarvitsevat pysyäkseen tasapainossa tai aktiivisina. Ja he tekevät sen huolimatta Fda: n lääkealan kautta muistuttamista ilmoituksista tartunnan saaneiden tai väärennettyjen esineiden uhasta.

apteekeissa. Diabeetikoista kärsiville henkilöille kyvyttömyys kuluttaa YHDYSVALTOJEN veriinsuliinia voi olla itse asiassa elämän ja myös kuoleman huolenaihe, minkä vuoksi monet kotitaloudet haluavat Kanadaan tai Meksikoon täyttämään vaatimukset. Robin Cressman, joka tunnistettiin tyyli 1 -diabetes mellitukseksi vuonna 2012 ja josta on myös tullut äänekäs kannattaja pienemmille lääkekustannuksille, sanoo, että vakuutuksesta huolimatta hän tosiasiallisesti maksoi 7000 dollaria vuodessa taskussa molemmista veri-insuliinilääkkeistä hänellä on oltava: Lantus ja Humalog.

Päiväretkellä Tijuanassa vuonna 2013 hän erottui muutamasta apteekista selvittääkseen, varastoivatko he hänen huumeitaan. Vähän ennakoimalla hän toteaa, että hänellä oli mahdollisuus ostaa molemmat lääkkeet ilman reseptiä alle 10 prosenttiin siitä, mitä he maksivat kehän pohjoispuolella. « Jätin Tijuanan sinä päivänä ehdottomasti värisemällä, koska en ehkä tunne, kuinka helppoa minulla oli todella saada hormoni-insuliinia », hän väittää « , mutta samoin vain kuinka vähän varoja se maksoi ja tarkalleen kuinka kauhistuttavasti minua todella kiristettiin YHDYSVALLOISSA « Jos aiot todella ylittää lääkkeesi rajan tai jopa saada ne kaikki ulkomaisen online-huumekaupan avulla, alla on lueteltava kaksi asiaa .

Toinen: Ei todellakaan ole todennäköistä, että sinut asetetaan oikeudenkäyntiin. Vaikka suurin kielto onkin, FDA: n ohjeet antavat valtion aineille mahdollisuuden välttää lainvalvontaa « , kun määrä ja myös tavoite ovat tarkalleen yksityiseen käyttöön, samoin kuin esine aiheuttaa typerän uhan kuluttajalle ». Yksittäinen käyttö tarkoittaa yleensä vain 90 päivän lähdettä.

Ihmiset, jotka tuntevat tekniikan, mainitsevat, että voit tavallisesti valmistaa tilauksesi ilman suurempia vaikeuksia, jos huumeiden loppu on yli kolme kuukautta, napsauta resursseja ilmoitat sen räätälöityille edustajille ja näytät heille lääkärin määräyksen tai yksityisen muistiinpanon Todistaen, että se on todella yksittäisten käyttäjien käytössä, ja ota yhteys lääkäriisi liittyviin tietoihin.

Myös ulkomaisista lääkekaupoista tulevien lääkkeiden ostaminen verkossa on yleensä kiistaton. FDA voi laillisesti kieltäytyä paketin saapumisesta maailmanlaajuiseen sähköpostikeskukseen. « Se esiintyy silloin tällöin », mutta varmasti ei tyypillisesti, mainitaan Levitt. Se on tyypillisempää, kun kuljetukset, jotka suorittavat pääsyn, ovat rajoitettuja monta kertaa odottamaan FDA: n tutkimusta.

Paljon suurempi riski, jos etsit tosiasiallisesti lääkkeitä ulkomailla, on se, että et todellakaan voi saada ostamaasi tuotetta eikä se voi olla turvallista. « Lääketeollisuudessa on joukko romua », toteaa lääkäri Ken Croen, terveydenhuollon lääkäri Scarsdalen lääketieteellisestä tiimistä Westchesterin alueella, New York, joka rohkaisee monia hänen yksilöitään tarkalleen kuinka saada lääkkeitä huolellisesti Kanadassa.