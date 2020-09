La suciedad barata y sin receta: qué tan susceptibles son … PDFs

Pero por ahora, Buck dice que el plan Trump no se relaciona con clientes específicos que puedan https://andorramed.com tener la intención de obtener medicamentos provenientes de Canadá o incluso de otros países extranjeros, por ejemplo, usando una farmacia en línea o cruzando una frontera. Pedir medicamentos por correo desde un país fuera de los EE. UU., O incluso adquirirlos todos en el extranjero y llevárselos a casa, es y seguirá siendo ilegal para los consumidores, según los correos electrónicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos.

consumidores que en este momento pagan incluso más por los medicamentos recetados que las personas en cualquier otro país mecanizado han recurrido a obtener medicamentos fuera de los EE. UU. desde fuera de los EE. UU. en el último año para ahorrar fondos.

La aduana ha castigado esta técnica. « Obtener medicamentos con este método podría ser peligroso, según la Organización Nacional de Paneles de Farmacias, que rastrea los sitios de farmacias en Internet. De los más de 11,000 sitios web de este tipo que revisó, el 95 por ciento opera fuera de EE. UU. leyes estatales y gubernamentales, lo que significa que la mayoría de las personas que se llevan a cabo no requieren receta médica o incluso la comercialización de medicamentos internacionales o medicamentos ciertamente no se aceptan en los EE.

Y solo el año pasado, el Equipo de Justicia de ESTADOS UNIDOS descubrió que una compañía se puso en contacto con Canadian Medicines, a través de su propia subsidiaria River East Materials, que no distribuía medicamentos falsos contra el cáncer en el Departamento de Justicia de los EE. UU. Las pruebas de los medicamentos comprados en ese negocio no encontraron ningún elemento energético. Sarah Peddicond, representante de la FDA, afirma que la compañía « sigue interesada en los medicamentos comprados fuera del ESTADO UNIDO legal.

Regístrese junto con nuestro equipo en línea, por teléfono o por correo. Tan pronto como se registre, envíe un correo electrónico o incluso un fax con su receta a nuestro equipo (nuestro número de teléfono gratuito es 1-888-575-5506) y recibirá su medicamento a tiempo. Para inscribirse por correo electrónico, puede publicar la página de su perfil de cliente en nuestra dirección que se indica a continuación o incluso enviarla por fax a la variedad junto con una receta legítima.

Nuestro propósito en « Atención al cliente de su farmacia minorista de Canadá » es en realidad brindarles a los clientes acceso a productos con receta y sin receta de primer nivel a un precio asequible, sin debilitar el tratamiento del cliente. Esto significa que todos los artículos recetados y no recetados que se llenan a través de nuestras farmacias canadienses contratadas y también certificadas pasan por nuestro que hacen que ciertos clientes reciban atención y artículos de la mejor calidad.